Председатель регионального комитета по образованию рассказал, где в Псковской области появятся новые детские сады

СЕГОДНЯ 17:54 2019-08-14T17:54:12+03:00

В регионе разработали план по строительству дошкольных учреждений до 2021 года

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Председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов рассказал, где в Псковской области появятся новые дошкольные учреждения. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», на территории областного центра в настоящее время уже строятся два детских сада. Они появятся на улицах Звёздной и Михаила Егорова. Об этом в эфире проекта ПАИ-live 14 августа сообщил глава комитета по образованию Псковской области.

Предполагается, что подрядная организация завершит работы к декабрю. В связи с этим в дошкольные учреждения уже набирают сотрудников и детей.

Увеличить количество мест в дошкольных учреждениях планируют также за счёт пристроек к уже имеющимся зданиям. Таким способом, например, решают проблему нехватки мест в детсаду на улице Народной. Там появится пристройка для яслей на 80 детей.

В Псковском районе строятся ещё три детских сада. Один из них находится вблизи города, в деревне Борисовичи. В ближайшее время крупные дошкольные учреждения построят также в деревне Неёлово и в Великих Луках.

ИСТОЧНИК KP.RU