Актриса Юлия Пересильд призналась, как ее обзывали в Пскове

СЕГОДНЯ 17:55 2019-08-14T17:55:14+03:00

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Юлия Пересильд рассказала о том, как ее дразнили в Пскове. В интервью журналу «Семь дней» актриса поделилась историями из детства.

- Я ведь выросла среди парней из десанта. Вообще все дворовое, пацанское — моя история! – делится Юлия Пересильд и рассказывает о «стычках» со сверстниками.

Они происходили и из-за того, что ребята смеялись над большими ушами Юли и дразнили ее обезьянкой. Хотя девочка не принимала это близко к сердцу.

- Ну называли меня иногда в школе обезьянкой из-за больших ушей. Так я и сама смеялась над этим. Когда говорят о каких-то детских проблемах вроде травли, я понимаю, что все это прошло мимо. Меня всегда волновали более глобальные вещи, вселенского масштаба, - заявляет Юлия Пересильд.

Актриса рассказала, каким словом в Пскове заменяют модное понятие «буллинг», и отметила реакцию своих московских сокурсников.

- У нас в Пскове это называлось по-другому, грубовато: «дрочиться» над кем-то. Когда… надо мной издевались в институте, однажды сказала: «Ну хватит уже!» И это слово. Все обалдели, когда услышали, - вспоминает актриса.

ИСТОЧНИК KP.RU