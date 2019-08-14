2019-08-14T18:16:15+03:00
Общество

В Пскове обсудили меры борьбы с незаконной вырубкой леса

По итогам совещания в регионе разработали алгоритм действий
Анна БЫСТРОВА
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Главы муниципалитетов будут обращаться в прокуратуру и суд, чтобы возместить ущерб от незаконной вырубки леса.Главы муниципалитетов будут обращаться в прокуратуру и суд, чтобы возместить ущерб от незаконной вырубки леса.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Глава аппарата администрации Псковской области Сергей Дмитриев провёл заседание, участники которого обсудили меры борьбы с незаконной вырубкой леса в регионе. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, встреча состоялась 14 августа по поручению главы региона Михаила Ведерникова.

Как стало известно участникам заседания, «чёрные лесорубы» в Псковской области всё чаще пользуются «лазейками» в законах и истребляют деревья на территориях, не включённых в состав лесного фонда. Подобные случаи фиксировались в Псковском и Себежском районах. В связи с этим к обсуждению в формате видеосвязи подключили и глав муниципалитетов.

По итогам совещания в администрации региона создали алгоритм взаимодействия ведомств области. Теперь главы населённых пунктов будут обращаться в прокуратуру, а далее в суд. Это поможет взыскать сумму ущерба с «чёрных лесорубов» и направить деньги на посадку молодых растений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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