Две женщины предстанут перед судом за похищение и изнасилование псковички

СЕГОДНЯ 10:27 2019-08-15T10:33:58+03:00

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Двух псковичек 38 и 44 лет будут судить за похищение и изнасилование знакомой. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областного следственного управления Следственного комитета России, уголовное дело направлено в суд.

Как сообщили в следственном комитете, в ночь на 21 октября 2018 года женщины похитили из сауны знакомую и отвезли ее в арендованный дом в Пскове, где одна из обвиняемых праздновала день рождения. Причина их поступка - отказ знакомой прийти на торжество.

Женщины совершили над потерпевшей насильственные действия сексуального характера. Известно, что в доме находились и другие люди, но они не предотвратили преступления.

Псковички обвиняются в похищении человека и в действиях сексуального характера с применением насилия группой лиц по предварительному сговору. По уголовному кодексу Российской Федерации за похищение предусмотрено от 5 до 12 лет лишения свободы, за изнасилование – от 4 до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU