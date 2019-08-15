Гранат 17 века обнаружили археологи в Пскове

СЕГОДНЯ 11:39 2019-08-15T11:39:04+03:00

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Псковские археологи обнаружили гранат 17 века. Как передаёт корреспондент "Комсомольской правды-Псков" с пресс-конференции, посвящённой итогам полевого сезона 2019 года, на территории Мстиславского раскопа в этом году нашли драгоценный камень.

Руководитель археологических работ на Мстиславском II раскопе Сергей Салмин рассказал об интересных открытиях на территории бывшей ТЭЦ в Пскове.

- Мы обнаружили большое количество плавильных печей и медеплавильную мастерская. И в ней было много интересных находок. Например, в этом году мы нашли привозной очень крупный кристалл граната. Скорее всего, этот камень должен был попасть в перстень, но был утерян. Такие камни в наших краях не встречаются. Он относится к 20-ым годам 17 века, - сообщил Сергей Салмин.

Также руководитель археологических работ поделился находкой, на которую и не рассчитывали сотрудники: археологи нашли ещё один участок, на котором видна мощёная дорога, уходящая в сторону центра города.

ИСТОЧНИК KP.RU