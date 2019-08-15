На ремонт Сквера искусств в Пскове потратят свыше 19 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 13:04 2019-08-15T13:04:34+03:00

В сквере на Завеличье появится детская площадка и тихие места для отдыха

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На ремонт и благоустройство Сквера искусств в районе «Завеличье» города Пскова потратят свыше 19 миллионов рублей. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, аукцион на проведение работ в рамках сотрудничества Российской Федерации и Латвии уже объявлен.

Результаты станут известны 26 августа. После этого сквер вблизи перекрёстка улицы Максима Горького и Рижского проспекта начнут ремонтировать. Строители поменяют разбитый асфальт на тротуарную плитку, установят скамейки, парковку для велосипедов и биотуалет. Для юных посетителей сквера оборудуют детскую зону с прорезиненным защитным покрытием.

После этого, подрядная организация посадит в сквере новые деревья, а также вернёт любимые псковичами металлические скульптуры, которые убрали в период ремонта.

ИСТОЧНИК KP.RU