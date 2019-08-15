Прокурор Локнянского района ушел в отставку

СЕГОДНЯ 15:34 2019-08-15T15:34:10+03:00

Наталья Иванова служила в органах прокуратуры области с 1998 года

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В Локнянском районе сменился прокурор. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области. Как сообщает прокуратура, 14 августа старший советник юстиции Наталья Юрьевна Иванова освобождена от должности прокурора Локнянского района Псковской области и уволена из органов прокуратуры в отставку.

Наталья Иванова оставляет свой пост в связи с выходом на пенсию за выслугу лет. 29 июля генеральный прокурор Российской Федерации подписал приказ об увольнении.

На данный момент исполняющим обязанности прокурора Локнянского района назначили заместителя прокурора, младшего советника юстиции Руслана Михайловича Андруцеляка.

- Наталья Юрьевна за период службы в прокуратуре зарекомендовала себя квалифицированным специалистом, профессионально грамотным, инициативным и требовательным руководителем, - пишут на сайте областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU