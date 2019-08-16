Дновский район подключится к системе долговременного ухода за нуждающимися

СЕГОДНЯ 10:36 2019-08-16T10:36:57+03:00

Проект запустят уже в 2020 году

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Дновский район Псковской области подключится к системе долговременного ухода за нуждающимися уже в 2020 году. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации региона, готовность к запуску системы проверила председатель комитета по соцзащите Псковской области Ольга Евстигнеева.

Она побывала в психоневрологических интернатах города Дно и деревни Морино. Ольга Евстигнеева побеседовала с начальником территориального отдела комитета по социальной защите региона Татьяной Пахомовой. В ходе разговора стороны подчеркнули, что система долговременного ухода охватит жителей Дно в возрасте старше 75 лет. Им будут оказывать адресную помощь. Особое внимание сотрудников системы будет приковано к здоровью ветеранов.

КОНКРЕТНО

Работники новой системы будут поддерживать достойный уровень жизни нуждающихся граждан, а также обеспечивать их скорейшую реабилитацию. Планируется, кроме того, помогать семьям пенсионеров.

ИСТОЧНИК KP.RU