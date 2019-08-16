2019-08-16T11:41:54+03:00
Общество

С полей Псковской области собрали 60 тысяч тонн зерна и 940 тонн картофеля

В регионе определили «чемпиона» по урожайности
Анна БЫСТРОВА
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В Псковской области намолотили 60 тысяч тонн зерна.В Псковской области намолотили 60 тысяч тонн зерна.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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С полей Псковской области собрали около 60 тысяч тонн зерновых культур, а также 940 тонн раннего картофеля. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, аграрии активно убирают урожай с полей региона.

Руководители сельхозпредприятий Псковской области подсчитали, что в 2019 году с полей общей площадью 13 тысяч гектаров вырастили также свыше 11 тысяч тонн рапса и собрали порядка 80 тонн овощей.

КСТАТИ

В регионе определили «чемпиона» по количеству урожая зерновых и масличных культур. Сейчас первое место занимает Островский район. Там аграрии собрали 76 центнеров зерна на гектар и 38 центнеров масличных на той же площади. Второе место занимает Пушкиногорский район. Бронза в настоящее время досталась Пыталовскому району.

ИСТОЧНИК KP.RU

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