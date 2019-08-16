Рыбаки из Псковской области вновь выудили рыбу с человеческими зубами

СЕГОДНЯ 14:41 2019-08-16T14:41:40+03:00

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Рыбаки из города Великие Луки Псковской области вновь поймали «родственницу» южноамериканских пираний. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков» из социальной сети «Вконтакте», необычный улов великолучане выудили у плотины на реке Ловать. Об этом один из рыбаков, Степан Земляникин, рассказал в группе «Великие Луки. Рыбаки».

Он отметил, что необычную рыбу поймал на Краснофлортской набережной его приятель. Мужчины осмотрели улов и заключили, что на удочку им попалась представительница семейства пираньевых — рыба паку.

Фото: informpskov.ru. Паку - травоядная рыба из семейства пираньевых.

Корреспонденту Псковского агентства информации великолучанин рассказал, что они с товарищем пытались поймать на донную удочку сома. Однако на приманку попался «родственник» пираний. После случившегося рыбаки отправили улов в морозилку, так как не решили, что с ним делать.

КСТАТИ

До этого южноамериканскую рыбу паку из великолукской Ловати вытаскивали в начале июля. После происшествия мужчина стал искать информацию о рыбе в сети Интернет. Пользователи единогласно решили, что перед ними представитель семейства пираньевых.

Фото: informpskov.ru. Зубы южноамериканской паку внешне походят на человеческие.

ИСТОЧНИК KP.RU