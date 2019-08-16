Во Всемирный день бездомных животных в псковских зооприютах пройдет субботник

СЕГОДНЯ 15:25 2019-08-16T15:25:13+03:00

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17 августа Псков поддержит всероссийскую акцию «Лучший друг», которая проходит в 40 регионах страны во Всемирный день бездомных животных. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» сотрудники центра корпоративного волонтерства «ДаДобро», к этому дню волонтеры фонда и неравнодушные люди собирают корм, медикаменты, игрушки и выгуливают собак из зооприютов.

Акция «Лучший друг» привлекает внимание общественности к проблемам приютов, помогает обеспечить их необходимыми вещами для содержания питомцев и призывает людей ответственно относиться к животным.

В нашей стране акция проходит уже четвертый год.

Мероприятие проводят волонтеры «ДаДобро», но присоединиться к поездке в зооприюты «Лесопилки» и «Шанса» может любой желающий.

Чтобы стать участником акции «Лучший друг», свяжитесь с координатором акции в Пскове по телефону 89670243227.

ИСТОЧНИК KP.RU