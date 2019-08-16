Драки и перестрелки, алкоголики и наркоманы - таким запомнила прежний Псков Юлия Пересильд

СЕГОДНЯ 16:51 2019-08-16T17:02:41+03:00

Сейчас Псков для Юлии Пересильд - место умиротворения, позволяющее "подышать" в бесконечной суете. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В почти полуторачасовом интервью актриса много говорила о родном городе

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Известная российская актриса псковичка Юлия Пересильд рассказала в интервью, как изменился Псков с 90-ых годов, и почему ее непреодолимо тянет в родной город. Юлия Пересильд стала гостем ютуб-программы Ирины Шихман «А поговорить?..».

Юлия Пересильд рассказала журналистке, насколько изменился Псков со времени ее детства. Актриса уезжала из родного города, когда здесь, по ее мнению, был ад. Драки и перестрелки, алкоголики и наркоманы – вот реалии Пскова двухтысячного года.

- Сейчас я приезжаю туда и вижу набережные. Финский парк - просто Европа какая-то. Велосипеды в аренду! – восхищается переменами Юлия Пересильд и рассказывает о своей ностальгии по Пскову.

- Псков мне помогает «подышать». Уточки, древние стены - смотришь на это и думаешь: «Всё тлен», - рассказывает актриса свои ощущения от пребывания здесь.

В интервью поднимались темы политики, Чеченской войны, экологии и театра. Говоря о Пскове, Юлия Пересильд рассказала также о спектакле «Каштанка» и взаимоотношениях с худруком театра Дмитрием Месхиевым.

ИСТОЧНИК KP.RU