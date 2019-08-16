Драки и перестрелки, алкоголики и наркоманы - таким запомнила прежний Псков Юлия Пересильд
Известная российская актриса псковичка Юлия Пересильд рассказала в интервью, как изменился Псков с 90-ых годов, и почему ее непреодолимо тянет в родной город. Юлия Пересильд стала гостем ютуб-программы Ирины Шихман «А поговорить?..».
Юлия Пересильд рассказала журналистке, насколько изменился Псков со времени ее детства. Актриса уезжала из родного города, когда здесь, по ее мнению, был ад. Драки и перестрелки, алкоголики и наркоманы – вот реалии Пскова двухтысячного года.
- Сейчас я приезжаю туда и вижу набережные. Финский парк - просто Европа какая-то. Велосипеды в аренду! – восхищается переменами Юлия Пересильд и рассказывает о своей ностальгии по Пскову.
- Псков мне помогает «подышать». Уточки, древние стены - смотришь на это и думаешь: «Всё тлен», - рассказывает актриса свои ощущения от пребывания здесь.
В интервью поднимались темы политики, Чеченской войны, экологии и театра. Говоря о Пскове, Юлия Пересильд рассказала также о спектакле «Каштанка» и взаимоотношениях с худруком театра Дмитрием Месхиевым.
ИСТОЧНИК KP.RU