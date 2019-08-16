2019-08-16T20:23:41+03:00
Общество

Псковский губернатор: Новый статус Печор открывает дополнительные меры поддержки

Небольшой городок на границе России и Эстонии включен в список моногородов
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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Правительство включило Печоры в список моногородов.Правительство включило Печоры в список моногородов.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Город Печоры в Псковской области включен в список моногородов. Распоряжение подписано председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. Как сообщили «Комсомольской правде — Псков» в пресс-службе администрации региона со ссылкой на заявление губернатора Михаила Ведерникова, «новый статус открывает доступ к дополнительным мерам поддержки по линии Минэкономразвития и Фонда моногородов».

Все это позволит привлечь новые инвестиции и будем способствовать социально-экономическому развитию территории.

«Учитывая приграничное положение Печор, точек приложения сил может быть множество», - подчеркнул глава региона.

Он уточнил, что в настоящее время важна инициативность местных властей и бизнеса.

«Рассчитываю, что никто не будет просто сторонним наблюдателем», - добавил Михаил Ведерников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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