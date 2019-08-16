Псковский губернатор: Новый статус Печор открывает дополнительные меры поддержки
Город Печоры в Псковской области включен в список моногородов. Распоряжение подписано председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. Как сообщили «Комсомольской правде — Псков» в пресс-службе администрации региона со ссылкой на заявление губернатора Михаила Ведерникова, «новый статус открывает доступ к дополнительным мерам поддержки по линии Минэкономразвития и Фонда моногородов».
Все это позволит привлечь новые инвестиции и будем способствовать социально-экономическому развитию территории.
«Учитывая приграничное положение Печор, точек приложения сил может быть множество», - подчеркнул глава региона.
Он уточнил, что в настоящее время важна инициативность местных властей и бизнеса.
«Рассчитываю, что никто не будет просто сторонним наблюдателем», - добавил Михаил Ведерников.
ИСТОЧНИК KP.RU