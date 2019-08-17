75-летняя история Псковской области развернется на выставке в Госархиве

СЕГОДНЯ 08:36 2019-08-17T08:36:48+03:00

Фото: pskovgorod.ru. Жизнь псковичей в документах и фотографиях можно будет увидеть на выставке.

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На выставке «Псковская область: события и люди» развернется 75-летняя история региона. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе городской администрации, выставка пройдет с 19 по 23 августа в Государственном архиве Псковской области.

Экспозиция посвящена годовщине образования региона и включает документы о создании областных органов власти, учреждений, об этапах восстановления кремля, приказы о зачислении на должность. Документальные свидетельства подкрепляются фотографиями.

Фото: pskovgorod.ru. Госархив покажет посетителям исторический номер «Псковской правды» от 9 мая 1945 года.

- Каждый год мы готовим тематические выставки, посвященные тем или иным важным событиям. В этот раз таким событием стало 75-летие образования Псковской области. На нашей выставке можно увидеть документы, фотографии и номера псковских газет с 1944 по 80-е годы, - рассказала заместитель директора государственного архива Наталья Исакова.

КОНКРЕТНО

Выставка «Псковская область: события и люди» будет работать с 19 по 22 августа с 9.00 до 18.00, 23 августа – с 9.00 до 15.00 по адресу улица Петрова, 1.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU