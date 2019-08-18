Псков впервые принимает Чемпионат мира по воркауту
В Пскове впервые пройдет силовой Чемпионат мира по воркауту. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, 24 августа за звание сильнейшего поборются 50 атлетов из 18 стран мира.
Соревнования проверят участников на силу и выносливость. Победителю присвоят титул чемпиона мира по силовому воркауту в определенной весовой категории.
Как сообщают в пресс-службе, участниками чемпионата будут не только мужчины, но и женщины.
Для зрителей организаторы подготовили силовые конкурсы и мастер-классы от атлетов мирового уровня.
На соревнование приедут президент Всемирной федерации уличного воркаута и калистеники Марис Шлезиньш и президент Федерации воркаута России Максим Попов.
КОНКРЕТНО
Чемпионат мира по силовому воркауту в Пскове откроется 24 августа в 13.00 на улице Воеводы Шуйского, 9.
ИСТОЧНИК KP.RU