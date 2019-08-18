2019-08-18T06:52:03+03:00
Спорт

Псков впервые принимает Чемпионат мира по воркауту

Более 50 спортсменов из 18 стран мира приедут на соревнования
Алиса Солнцева
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Псковичей приглашают стать зрителями Чемпионата мира по воркауту.Псковичей приглашают стать зрителями Чемпионата мира по воркауту.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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В Пскове впервые пройдет силовой Чемпионат мира по воркауту. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, 24 августа за звание сильнейшего поборются 50 атлетов из 18 стран мира.

Соревнования проверят участников на силу и выносливость. Победителю присвоят титул чемпиона мира по силовому воркауту в определенной весовой категории.

Как сообщают в пресс-службе, участниками чемпионата будут не только мужчины, но и женщины.

Для зрителей организаторы подготовили силовые конкурсы и мастер-классы от атлетов мирового уровня.

На соревнование приедут президент Всемирной федерации уличного воркаута и калистеники Марис Шлезиньш и президент Федерации воркаута России Максим Попов.

КОНКРЕТНО

Чемпионат мира по силовому воркауту в Пскове откроется 24 августа в 13.00 на улице Воеводы Шуйского, 9.

ИСТОЧНИК KP.RU

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