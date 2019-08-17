2019-08-17T13:15:30+03:00
Происшествия

В Печорах задержали похитителя садового триммера

Преступника ждет уголовная ответственность
Алиса Саолнцева
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Ночью из частного дома жительницы Печорского района пропал садовый триммер.Ночью из частного дома жительницы Печорского района пропал садовый триммер.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Полиция города Печоры раскрыла кражу садового триммера. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления министерства внутренних дел по Псковской области, 15 августа местный отдел МВД России «Печорский» принял заявление от местной жительницы о краже триммера.

37-летняя женщина рассказала, что ночью из ее частного дома в деревне Иваново Болото Печорского района украли газонокосилку. Садовый триммер стоил около семи тысяч рублей.

Полиция провела оперативный розыск и задержала подозреваемого. Как сообщают в пресс-службе, триммер украл безработный 32-летний мужчина из соседней деревни Малая Гверстонь. Мужчина признался сотрудникам МВД в преступлении. Садовый триммер полицейские у него изъяли.

Против жителя Малой Гверстони возбуждено уголовное дело по 158 статье уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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