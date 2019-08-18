2019-08-18T12:17:00+03:00
Звезды

Лучшие псковские поэты запишут аудиокнигу по итогам конкурса «Чернильница»

Участники конкурса поборются в пяти номинациях
Алиса Солнцева
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Поэтический конкурс "Чернильница" пройдет в Пскове в девятый раз.Поэтический конкурс "Чернильница" пройдет в Пскове в девятый раз.
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Впервые по итогам городского конкурса молодых поэтов «Чернильница» будет записана аудиокнига. Об этом нововведении «Комсомольской правде – Псков» рассказали в пресс-службе Псковского молодежного центра.

Авторы прочитают свои стихотворения, их голос запишут на аудионоситель, и запись произведения добавят в общую аудиокнигу молодых поэтов Пскова. Запись пройдет в Молодежном центре города Пскова с 21 октября по 21 декабря.

В пресс-службе молодежного центра сообщают, что прием заявок на конкурс молодых поэтов, чтецов и писателей малого жанра «Чернильница» стартует 19 августа.

Конкурс «Чернильница-2019» посвящен поэзии нового тысячелетия и включает пять номинаций: «Лучший чтец», «Лучший писатель малого жанра», «Авторские стихотворения», «Лучший музыкальный чтец», «Лучший чтец произведений на иностранном языке» (английский и немецкий).

Подробности смотрите в официальной группе мероприятия в соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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