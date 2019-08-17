Международный Ганзейский союз доволен псковской Ганзой

СЕГОДНЯ 15:27 2019-08-17T15:27:10+03:00

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Ян Линденау, бургомистр немецкого города Любека, президент Ганзейского союза Нового времени, прислал письмо на имя исполняющего полномочия главы Пскова Елены Полонской. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе городской администрации, президент Ганзейского союза поблагодарил Псков за организацию 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени.

- На многих площадках по всему центру города с замечательной музыкой и типично русскими танцами, во всех презентационных палатках Ганзейской ярмарки, на церемониях открытия и закрытия фестиваля в Псковском кремле и других мероприятиях были видны улыбающиеся, счастливые лица, - пишет Ян Линденау. По его мнению, счастливые люди – главное доказательство успеха мероприятия.

«Чудесное настроение» Ганзейских дней в Пскове сопровождалось чудесной погодой, что добавило радости празднику. Бургомистру Любека Ганза – 2019 запомнится конструктивной работой делегации союза и праздничной атмосферой.

ИСТОЧНИК KP.RU