Международный Ганзейский союз доволен псковской Ганзой
Ян Линденау, бургомистр немецкого города Любека, президент Ганзейского союза Нового времени, прислал письмо на имя исполняющего полномочия главы Пскова Елены Полонской. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе городской администрации, президент Ганзейского союза поблагодарил Псков за организацию 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени.
- На многих площадках по всему центру города с замечательной музыкой и типично русскими танцами, во всех презентационных палатках Ганзейской ярмарки, на церемониях открытия и закрытия фестиваля в Псковском кремле и других мероприятиях были видны улыбающиеся, счастливые лица, - пишет Ян Линденау. По его мнению, счастливые люди – главное доказательство успеха мероприятия.
«Чудесное настроение» Ганзейских дней в Пскове сопровождалось чудесной погодой, что добавило радости празднику. Бургомистру Любека Ганза – 2019 запомнится конструктивной работой делегации союза и праздничной атмосферой.
ИСТОЧНИК KP.RU
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