Псковский прокурор вынудил предприятие выплатить 600 тысяч долга по заработной плате

СЕГОДНЯ 09:58 2019-08-19T09:58:11+03:00

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Вмешательство псковского прокурора способствовало тому, что предприятие выплатило 600 тысяч долга по зарплате своим сотрудникам. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Псковской области, ГП ПО «Псковская областная типография» длительное время отказывалась платить работникам.

Сотрудники прокуратуры проверили деятельность предприятия и выяснили, что областная типография задолжала 26 своим сотрудникам. Чтобы восстановить справедливость, прокурор города потребовал у руководителя устранить нарушения закона. Кроме того, правоохранительные органы возбудили дело об административном правонарушении в отношении руководства областной типографии. Надеясь избежать последствий, руководитель предприятия погасил долг перед сотрудниками и выплатил им зарплату.

КСТАТИ

В летний период прокуратура вразумила ещё одну компанию-должника. Островское предприятие «Аграрник» выплатило сотрудникам почти полтора миллиона долгов по заработной плате после требования правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU