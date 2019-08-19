Телят без воды, корма и ветеринарных документов не разрешили ввезти в Псковскую область

СЕГОДНЯ 12:24 2019-08-19T12:24:04+03:00

Фото: pixabay.com. Десятерых телят перевозили в грузовике под тентом без доступа к свежему воздуху.

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Сотрудники Россельхознадзора не допустили ввоз телят, которых транспортировали без воды, корма и ветеринарных документов. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, на границе крупный рогатый скот пришлось развернуть из-за множественных нарушений перевозки.

Во время проверки транспорта на границе с Республикой Беларусь сотрудники Россельхознадзора обнаружили десятерых телят. Животных планировали провезти через многосторонний автомобильный пункт пропуска Лобок. Однако владелец груза не оформил сопроводительные документы на телят и не клеймил их. Это поставило под вопрос безопасность животных. Псковичи также отметили, что телят транспортировали без доступа к воздуху. У животных не было питьевой воды и пищи.

В связи с этим Россельхознадзор запретил ввозить телят в регион и вернул животных в Белоруссию.

ИСТОЧНИК KP.RU