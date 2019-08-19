350 тысяч рублей выиграла псковичка на проект для незрячих

СЕГОДНЯ 12:46 2019-08-19T12:46:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Псковичка Нина Витковская выиграла грант в размере 350 тысяч рублей на реализацию проекта «Звучи». Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, победителей грантового конкурса от Росмолодежи объявили 17 августа на Международном молодежном форуме «Евразия Global» в Оренбурге.

Шеф-редактор группы радиовещания ГТРК «Псков» Нина Витковская участвовала в конкурсе проектных инициатив с предложением записать аудиокниги и аудиоспектакли для незрячих и слабовидящих в Псковской области. Эксперты посчитали, что на реализацию проекта «Звучи» псковичке необходимо 350 тысяч рублей. Аудиокомпозиции охватят произведения поэтов и писателей нашего региона и постановки районных театров.

Над записью будут работать волонтеры во главе с профессионалами. В планах Нины Витковской записать более 10 аудиокниг и более 3 аудиоспектаклей. Материалы появятся в библиотеках для незрячих и слабовидящих Пскова, Великих Лук, Невеля и Печор.

ИСТОЧНИК KP.RU