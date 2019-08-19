В Псковской области организуют Всероссийский форум «За ЗОЖ»
На территории Псковской области организуют Всероссийский открытый общественно-профессиональный форум под названием «За ЗОЖ». Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, мероприятие пройдёт с 23 по 25 августа при поддержке главы региона.
В форуме примут участие около 500 молодых активистов-спортсменов из 60 регионов России. Все они являются приверженцами здорового образа жизни.
На форуме «За ЗОЖ» их ждут практические конференции, круглые столы и мастер-классы, на которых участники смогут приобщиться к деятельности образовательных и общественных организаций Пскова и Ленинградской области, Саратова и Владикавказа, а также других городов страны. Кроме того, участники форума выберут «Лучший социальный проект».
Организаторы предполагают, что по итогам работы форума удастся создать штаб молодых лидеров всероссийского движения «За ЗОЖ» и разработать стратегию развития его деятельности.
ИСТОЧНИК KP.RU