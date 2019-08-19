В Псковской области организуют Всероссийский форум «За ЗОЖ»

СЕГОДНЯ 16:05 2019-08-19T16:26:03+03:00

На форум в Псковскую область съедутся спортсмены из 60 субъектов России. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В нём поучаствуют около 500 спортсменов со всей страны

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На территории Псковской области организуют Всероссийский открытый общественно-профессиональный форум под названием «За ЗОЖ». Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, мероприятие пройдёт с 23 по 25 августа при поддержке главы региона.

В форуме примут участие около 500 молодых активистов-спортсменов из 60 регионов России. Все они являются приверженцами здорового образа жизни.

На форуме «За ЗОЖ» их ждут практические конференции, круглые столы и мастер-классы, на которых участники смогут приобщиться к деятельности образовательных и общественных организаций Пскова и Ленинградской области, Саратова и Владикавказа, а также других городов страны. Кроме того, участники форума выберут «Лучший социальный проект».

Организаторы предполагают, что по итогам работы форума удастся создать штаб молодых лидеров всероссийского движения «За ЗОЖ» и разработать стратегию развития его деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU