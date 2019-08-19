Два жителя Псковской области хотели полакомиться за чужой счет

СЕГОДНЯ 16:22 2019-08-19T16:22:45+03:00

Один украл пакет с продуктами, другой расплачивался в магазине чужой картой

Изменить размер текста: A A

На улице Вокзальной в Пскове неизвестный вырвал у 39-летнего мужчины пакет с продуктами на сумму около двух тысяч рублей. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, пскович, ставший жертвой грабителя, обратился в отдел полиции №2 по городу Пскову.

Сотрудники патрульно-постовой службы задержали грабителя по горячим следам. 30-летний пскович уже не в первый раз предстанет перед судом.

В пресс-службе областного управления МВД сообщили и о том, что в полицию Великих Лук 18 августа обратилась женщина, которая накануне вечером оставила в магазине свою банковскую карту. До того, как великолучанка ее заблокировала, злоумышленник успел купить на деньги потерпевшей товары на семь тысяч рублей.

Полиция установила, что карту нашел 42-летний безработный житель деревни Волково Великолукского района, который был ранее судим.

ИСТОЧНИК KP.RU