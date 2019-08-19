Правительство России выделило 250 миллионов на строительство социального городка в Пскове

СЕГОДНЯ 17:13 2019-08-19T17:13:20+03:00

Фото: instagram.com. В Псковской области продолжат строительство единственного в России соцгородка для инвалидов и пенсионеров.

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Правительство Российской Федерации выделило около 250 миллионов на продолжение строительства социального городка в Пскове. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков» из социальной сети «Instagram», регион получит деньги в 2020 и 2021 годах. Об этом на официальной странице в соцсети написал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Глава региона подчеркнул, что в настоящее время на территории социального городка возведено три жилых дома для инвалидов и пенсионеров. Кроме того, строители завершили работы в блоке бытового обслуживания.

- Впереди строительство еще 2-х домов, отделка помещений, монтаж внутренних инженерных сетей и благоустройство территории. Конечно, выделенной суммы не хватит, чтобы сдать объект «под ключ», но серьезный объем работ будет выполнен! - написал Михаил Ведерников.

КОНКРЕТНО

Социальный городок в Псковской области — уникальное учреждения обслуживания нуждающихся жителей региона. На его территории могут получить поддержку пожилые и маломобильные граждане.

ИСТОЧНИК KP.RU