2019-08-19T18:41:19+03:00
Звезды

Псковичей приглашают отметить юбилей российского флага и посетить интерактивные программы

22 августа российский триколор отметит День Рождения
Анна БЫСТРОВА
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Псков порадует жителей интерактивными программами на свежем воздухе.Псков порадует жителей интерактивными программами на свежем воздухе.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Юных жителей Псковской области приглашают отметить юбилей российского триколора и посетить интерактивные программы в областном центре. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе города Пскова, мероприятия ко Дню флага пройдут 21 и 22 августа.

Одно из них — исторический экскурс для детей под названием «Три державных цвета». Мероприятие можно посетить с 11.00 до 19.00 в «Центре общения и информирования» по адресу ул. Юбилейная, д. 87а.

22 августа в честь Дня флага Псковский городской молодёжный центр организует бесплатную экскурсию по Приказным палатам и Власьевской башне. Участников ждут в 17.00, однако, перед посещением на экскурсию нужно записаться по телефону 8-911-351-15-01. Праздничные программы в день 350-летия российского триколора пройдут и на свежем воздухе. В 16:00 в Летнем саду стартует детская интерактивная программа и конкурс рисунка на асфальте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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