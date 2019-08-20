Фестиваль воздушных змеев «Смельчак и ветер» пройдёт в Пскове
В последние выходные лета в Псковской области пройдет фестиваль воздушных змеев «Смельчак и ветер». Об этом «Комсомольской правде – Псков» стало известно из официальной группы мероприятия в социальной сети «Вконтакте».
Яркий и радостный праздник в Палкинском районе Псковской области состоится во второй раз. Фестиваль проходит на большом открытом поле, поэтому гости могут взять с собой палатку. Так получится насладиться не только жарким солнечным днем, но и поэзией ночи, проведенной на природе.
Кроме запуска змеев, организаторы предполагают забавы для детей: конкурсы, батут, футбол, бадминтон.
КОНКРЕТНО
Фестиваль пройдет в деревне Бенёво Палкинского района 24-25 августа. Об участии сообщайте в официальном сообществе мероприятия: vk.com/club169968834. Подробности можно узнать по телефону 8-911-896-43-00.
ИСТОЧНИК KP.RU