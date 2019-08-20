День скобаря в Пскове отпразднуют в Детском парке

СЕГОДНЯ 09:12 2019-08-20T09:12:19+03:00

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Традиционный праздник День скобаря в 2019 году в Пскове отпразднуют в Детском парке. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» Информационно-туристическом центре, организаторы мероприятия проведут его 21 сентября.

Уже известно, что праздничные площадки будут работать с 12 дня до 17 часов вечера. В настоящее время оргкомитет принимает заявки на участие в Дне скобаря. В связи с этим заинтересовавшихся просят позвонить по телефонам 8 (8112) 66-17-49, а также 62-23-34.

КСТАТИ

День скобаря проводился в областном центре пять раз. Впервые фестиваль состоялся осенью 2011 года, затем организацией мероприятия занялась Театрально-концертная дирекция. Её сотрудники перенесли праздник на новогодние каникулы. Фестиваль отменили в 2017 году. А в 2018 его организовали на территории КСК «Супер» в связи с ремонтом площадки в «Музейном квартале».

Идея создания праздника принадлежит руководителю Псковского кузнечного двора Евгению Вагину.

ИСТОЧНИК KP.RU