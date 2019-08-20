День скобаря в Пскове отпразднуют в Детском парке
Традиционный праздник День скобаря в 2019 году в Пскове отпразднуют в Детском парке. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» Информационно-туристическом центре, организаторы мероприятия проведут его 21 сентября.
Уже известно, что праздничные площадки будут работать с 12 дня до 17 часов вечера. В настоящее время оргкомитет принимает заявки на участие в Дне скобаря. В связи с этим заинтересовавшихся просят позвонить по телефонам 8 (8112) 66-17-49, а также 62-23-34.
КСТАТИ
День скобаря проводился в областном центре пять раз. Впервые фестиваль состоялся осенью 2011 года, затем организацией мероприятия занялась Театрально-концертная дирекция. Её сотрудники перенесли праздник на новогодние каникулы. Фестиваль отменили в 2017 году. А в 2018 его организовали на территории КСК «Супер» в связи с ремонтом площадки в «Музейном квартале».
Идея создания праздника принадлежит руководителю Псковского кузнечного двора Евгению Вагину.
ИСТОЧНИК KP.RU