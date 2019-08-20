2019-08-20T10:38:25+03:00
Происшествия

За мошенничество с маткапиталом 15 великолучанам грозит шесть лет тюрьмы

Злоумышленники не покупали жильё и делили средства между собой
Анна БЫСТРОВА
Поделиться:
Мошенники заверяли Пенсионный Фонд в том, что якобы купили жильё.Мошенники заверяли Пенсионный Фонд в том, что якобы купили жильё.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

За мошенничество с материнским капиталом группе мошенников из Великих Лук грозит до шести лет тюрьмы. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Псковской области, прокурор города на Ловати утвердил обвинение в отношении 15 великолучан.

Во время следствия правоохранительные органы выяснили, что в течение пяти лет преступная группировка общими усилиями обналичивала средства материнского капитала. С 2012 по 2016 год мошенники действовали по чётко отлаженной схеме. Они отправляли в Пенсионный Фонд России фальшивые сведения о якобы купленном жилье. При этом в действительности великолучане ничего не приобретали, а деньги от государства делили между собой.

В настоящее время в отношении пятнадцати мошенников заведено уголовное дело. Суд рассмотрит все материалы дела и вынесет приговор.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Центральная городская библиотека Пскова приглашает отметить день российского кино
Больницы Псковской области получат новейшее оборудование для борьбы с онкологией
В праздник Успения в Печорах откроют детскую площадку с каруселям
При пожаре в жилом доме в Новосокольническом районе погибли мужчина и женщина
В Великих Луках подросток украл спиртное из магазина
Фестиваль воздушных змеев «Смельчак и ветер» пройдёт в Пскове
День скобаря в Пскове отпразднуют в Детском парке
Псковичей приглашают отметить юбилей российского флага и посетить интерактивные программы
11,5 кубометров мусора вывезли после масштабного гуляния на «Медовом фестивале» в Пскове
Правительство России выделило 250 миллионов на строительство социального городка в Пскове
Жители Петрозаводска пострадали в ДТП в Псковской области
Губернатор Псковской области поучаствует в круглых столах Всероссийского форума «За ЗОЖ»
Два жителя Псковской области хотели полакомиться за чужой счет
В Псковской области организуют Всероссийский форум «За ЗОЖ»
350 тысяч рублей выиграла псковичка на проект для незрячих