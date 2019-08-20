За мошенничество с маткапиталом 15 великолучанам грозит шесть лет тюрьмы

СЕГОДНЯ 10:38 2019-08-20T10:38:25+03:00

Злоумышленники не покупали жильё и делили средства между собой

Изменить размер текста: A A

За мошенничество с материнским капиталом группе мошенников из Великих Лук грозит до шести лет тюрьмы. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Псковской области, прокурор города на Ловати утвердил обвинение в отношении 15 великолучан.

Во время следствия правоохранительные органы выяснили, что в течение пяти лет преступная группировка общими усилиями обналичивала средства материнского капитала. С 2012 по 2016 год мошенники действовали по чётко отлаженной схеме. Они отправляли в Пенсионный Фонд России фальшивые сведения о якобы купленном жилье. При этом в действительности великолучане ничего не приобретали, а деньги от государства делили между собой.

В настоящее время в отношении пятнадцати мошенников заведено уголовное дело. Суд рассмотрит все материалы дела и вынесет приговор.

ИСТОЧНИК KP.RU