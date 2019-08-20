2019-08-20T12:33:47+03:00
Происшествия

В Великих Луках подросток украл спиртное из магазина

Росгвардейцы задержали тринадцатилетнего подозреваемого
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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Тринадцатилетнего похитителя сотрудники Росгвардии передали полицейским.Тринадцатилетнего похитителя сотрудники Росгвардии передали полицейским.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Великих Луках росгвардейцы задержали подростка, подозреваемого в краже алкогольной продукции из магазина. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, 19 августа в 11.50 сотрудники великолукского магазина на улице Калинина сообщили во вневедомственную охрану о краже спиртных напитков.

Экипаж группы задержания прибыл на место сразу после звонка и задержал подростка. Тринадцатилетний великолучанин украл алкоголь с торгового зала магазина.

Правонарушителя передали полицейским. Они выяснят подробности дела и примут меры к несовершеннолетнему преступнику.

За последнее время сотрудники Росгвардии несколько раз задерживали правонарушителей в ходе патрулирования в черте города. С начала лета псковские росгвардейцы задержали задержали разыскиваемых наркоманов и девушку, подозреваемую в краже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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