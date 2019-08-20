При пожаре в жилом доме в Новосокольническом районе погибли мужчина и женщина

СЕГОДНЯ 12:58 2019-08-20T12:58:12+03:00

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Во время пожара в одном из жилых домов Новосокольнического района погибли мужчина и женщина. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, дежурный спасатель получил сигнал о возгорании около часа ночи 19 августа.

Несмотря на старания пожарных, жилое здание площадью 80 квадратных метров сгорело полностью. Следователи отметили, что сотрудников МЧС вызвали жители одного из соседних домов. Они увидели пламя, охватившее крышу здания. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Кроме того, сотрудники следственного управления выяснили, что погибшей женщине было 48 лет. При этом возраст её знакомого неизвестен. Предположительно, причиной пожара стала неправильная эксплуатация печи. Погибшие использовали её, так как дом был отключён от электроснабжения.

ИСТОЧНИК KP.RU