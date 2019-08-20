2019-08-20T13:19:49+03:00
Недвижимость

В праздник Успения в Печорах откроют детскую площадку с каруселям

Объекты откроют 28 августа
Анна БЫСТРОВА
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Фото: pixabay.com. Поиграть на новой площадке смогут все юные жители Печор.Фото: pixabay.com. Поиграть на новой площадке смогут все юные жители Печор.
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В праздник Успения Божьей Матери в Печорах откроют площадку в каруселями для малышей и оборудованием для детского скалолазания. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», торжественное открытие нового объекта назначили на 28 августа. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации с пресс-конференции с участием помощника митрополита Псковского и Порховского Тихона Николая Крутова.

Рядом с детской площадкой расположится спортивный городок. На его территории оборудуют места для игр с мячом, появятся и теннисные столы. Все объекты в Печорах установят по благословению митрополита. При этом поиграть на площадках смогут не только паломники, но и юные жители города.

- Сама площадка — уникальная. Громадная. Сделана в соответствии со всеми последними требованиями, - подчеркнул Николай Крутов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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