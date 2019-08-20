2019-08-20T17:35:24+03:00
Происшествия

Глава великолукского предприятия обманывал налоговые органы и задолжал 6 миллионов

Генеральный директор предоставлял инспекторам фальшивые сведения
Анна БЫСТРОВА
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Великолучанин скрывал от налоговой реальный доход своего предприятия.Великолучанин скрывал от налоговой реальный доход своего предприятия.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Руководитель одного из великолукских предприятий задолжал налоговым органам более 6 миллионов рублей. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции обнаружили нарушение во время проверки.

Оказалось, что генеральный директор компании города Великие Луки длительное время обманывал налоговую инспекцию. Руководитель предоставлял ей фальшивые сведения и умалял доход своего предприятия. Мужчина планировал получить большую прибыль и потратить её по своему усмотрению. Его действия привели к тому, что в бюджет страны не поступила крупная сумма денег.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело за уклонение от уплаты налогов. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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