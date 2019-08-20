Два невельчанина не смогли удержаться от кражи газового баллона и музыкального центра
Два молодых человека из города Невеля Псковской области не смогли удержаться от кражи газового баллона и музыкального центра. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, о хищении имущества из квартиры многоэтажного жилого дома по улице Карла Либкнехта потерпевший сообщил вечером 18 августа.
Невельчанин рассказал, что злоумышленники подобрали ключ к входной двери в его квартиру и пробрались внутрь. Неизвестные обокрали 46-летнего мужчину. Сам потерпевший оценил ущерб в 6 тысяч рублей.
Полицейские задержали воров «по горячим следам». Оказалось, что кражу совершили бывалые нарушители. И 23-летний невельчанин, и его 20-летний безработный приятель ранее уже были судимы за подобные преступления. Сотрудники правоохранительных органов забрали у молодых людей похищенное и возбудили уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU