2019-08-20T17:51:53+03:00
Происшествия

Два невельчанина не смогли удержаться от кражи газового баллона и музыкального центра

Полицейские задержали правонарушителей и изъяли у них похищенное
Анна БЫСТРОВА
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Молодые люди подобрали ключ к входной двери квартиры и похитили имущество.Молодые люди подобрали ключ к входной двери квартиры и похитили имущество.Фото: Наталия НЕЧАЕВА
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Два молодых человека из города Невеля Псковской области не смогли удержаться от кражи газового баллона и музыкального центра. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, о хищении имущества из квартиры многоэтажного жилого дома по улице Карла Либкнехта потерпевший сообщил вечером 18 августа.

Невельчанин рассказал, что злоумышленники подобрали ключ к входной двери в его квартиру и пробрались внутрь. Неизвестные обокрали 46-летнего мужчину. Сам потерпевший оценил ущерб в 6 тысяч рублей.

Полицейские задержали воров «по горячим следам». Оказалось, что кражу совершили бывалые нарушители. И 23-летний невельчанин, и его 20-летний безработный приятель ранее уже были судимы за подобные преступления. Сотрудники правоохранительных органов забрали у молодых людей похищенное и возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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