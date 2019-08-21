На летнюю подработку устроились 318 псковских подростков

СЕГОДНЯ 09:44 2019-08-21T09:46:32+03:00

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На работу в летний период устроились 318 несовершеннолетних псковичей. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации города Пскова, об этом заявила исполняющая обязанности руководителя отделения областного Центра занятости населения по Пскову и Псковскому району Анастасия Анкудинова во время встречи с представителями администрации 20 августа.

Участники заседания отметили, что работодатели не спешат трудоустраивать подростков, потому что это несёт с собой много хлопот. К ним нужно приставить специалиста, который мог бы присматривать за несовершеннолетними.

КОНКРЕТНО

Перед началом работы подросткам давали необходимые знания. В Центре внешкольной работы «Патриот» 70 подростков прошли обучение по специальностям дворника и вахтёра. Около 145 подростков трудились летом в лагерях и на территории образовательных учреждений. Возросло число проблемных подростков, которые хотят заработать «свою копеечку». В этом году работали 23 несовершеннолетних, стоящих на учёте спецкомиссии.

ИСТОЧНИК KP.RU