В честь юбилея образования региона в Пскове пройдут концерты, бесплатные экскурсии и выставки
В честь 75-летнего юбилея со дня образования Псковской области в региональном центре пройдут концерты, бесплатные экскурсии и выставки. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации города Пскова, 23 августа памятную дату отметят во всех районных центрах Псковской области.
В связи с эти жителей и гостей Пскова приглашают осмотреть выставку, специально подготовленную к юбилею музеем-заповедником. Посетителей будут ждать с 15.00 в здании по улице Некрасова, 7.
Кроме того, в пятницу в большом концертном зале филармонии состоится концерт, на котором музыкальные композиции исполнит сводный хор региона. Праздничный концерт пройдёт и на территории Детского парка. В 20.00 там выступит российский артистЮрий Кононов и инструментальный ансамбль «Русский характер».
23 августа в Пскове пройдут бесплатные пешеходные экскурсии. Они помогут расширить свои знания о городе и области.
ИСТОЧНИК KP.RU