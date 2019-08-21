В честь юбилея образования региона в Пскове пройдут концерты, бесплатные экскурсии и выставки

СЕГОДНЯ 10:00 2019-08-21T10:02:37+03:00

В День образования региона всех жителей Псковской области ждёт праздничная программа. Фото: Александр ГЛУЗ

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В честь 75-летнего юбилея со дня образования Псковской области в региональном центре пройдут концерты, бесплатные экскурсии и выставки. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации города Пскова, 23 августа памятную дату отметят во всех районных центрах Псковской области.

В связи с эти жителей и гостей Пскова приглашают осмотреть выставку, специально подготовленную к юбилею музеем-заповедником. Посетителей будут ждать с 15.00 в здании по улице Некрасова, 7.

Кроме того, в пятницу в большом концертном зале филармонии состоится концерт, на котором музыкальные композиции исполнит сводный хор региона. Праздничный концерт пройдёт и на территории Детского парка. В 20.00 там выступит российский артистЮрий Кононов и инструментальный ансамбль «Русский характер».

23 августа в Пскове пройдут бесплатные пешеходные экскурсии. Они помогут расширить свои знания о городе и области.

ИСТОЧНИК KP.RU