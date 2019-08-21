В Печорском районе осудили преступную группу, которая перевозила вьетнамцев-нелегалов в Европу

СЕГОДНЯ 11:22 2019-08-21T11:22:05+03:00

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В Печорском районе осудили преступную группировку, участники которой пытались перевезти вьетнамцев-нелегалов в Европу. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Псковской области, троих правонарушителей обвиняют в незаконном транзите 10 жителей Вьетнама через территорию страны.

Правоохранительные органы выяснили, что в августе 2018 года два россиянина и гражданин Вьетнама решили подзаработать. Они объединились, чтобы за крупную сумму денег переправить нелегалов в страны Евросоюза. Злоумышленники организовали вьетнамцам жилище и переправили их из столицы России в Печорский район. Преступная банда пыталась перевезти вьетнамцев через границу. Но сотрудники Федеральной службы безопасности региона пресекли эту попытку.

Суд рассмотрел материалы дела и приговорил членов преступной банды к тюремному сроку. Приговор ещё не вступил в силу.

ИСТОЧНИК KP.RU