2019-08-21T12:58:49+03:00
Звезды

В рамках проекта «Сезоны добра. Равные - равным» в Пскове состоялись 12 спектаклей для пенсионеров и детей из интерната

После постановок участники труппы беседовали со зрителями
Анна БЫСТРОВА
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Фото: Игорь ЕФИМЕНКО. vk.com/ahtheatre. Молодые актёры показали 12 спектаклей в социальных учреждениях.Фото: Игорь ЕФИМЕНКО. vk.com/ahtheatre. Молодые актёры показали 12 спектаклей в социальных учреждениях.
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По итогам реализации совместного проекта регионального отделения Союза женщин России и студенческого театра Псковского госуниверситета «Ахтеатр» в Пскове прошли 12 спектаклей для пенсионеров и детей из интерната. Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды-Псков» с пресс-конференции посвящённой итогам проекта, на сценах Псковской области продемонстрировали спектакли «У войны не женское лицо», «Сашка», «Библейские истории», «Женитьба» и другие постановки.

- Проект успешно реализован. Было запланировано 9 спектаклей на различных площадках, а мы, выражаясь советскими формулировками, «перевыполнили план» и показали 12 спектаклей. На них приглашали детей из приюта из школы-интерната, а также представителей Института Серебряного возраста, - рассказала председатель ПРООО «Союз женщин России» Наталья Никифорова.

Студенты-театралы выступали в лечебно-педагогическом центре деревни Корытово, в детской областной больнице, в госпитале ветеранов и даже в СИЗО. После постановок участники труппы беседовали со зрителями и обсуждали прошедшие спектакли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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