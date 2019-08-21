2019-08-21T12:58:10+03:00
Звезды

Спектакли студенческого театра на проекте «Сезоны добра» в Пскове посетили зрители в возрасте от 3 до 90 лет

Спектакли подбирали в соответствии с возрастом аудитории
Анна БЫСТРОВА
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Фото: pskgu.ru. Студенческий театр ПсковГУ выступил и в Детской областной больнице.Фото: pskgu.ru. Студенческий театр ПсковГУ выступил и в Детской областной больнице.
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Постановки студенческого «Ахтеатра» на проекте «Сезоны добра. Равные - равным» посетили зрители в возрасте от 3 до 90 лет. Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды-Псков» с пресс-конференции, посвящённой итогам проекта, самые маленькие ценители искусства наблюдали за спектаклями в областной больнице. Для них студенты-актёры продемонстрировали интерактивную постановку «Библейские истории».

Как отметили участники встречи, из разнообразного репертуара студенческого театра ПсковГУ в рамках проекта выбирали те спектакли, которые будут понятны и интересны публике. Кроме того, после выступлений актёры общались со зрителями и проводили для них мастер-классы.

Подопечным социальных учреждений Псковской области показали упражнения по дыхательной гимнастике и сценической речи. А с малышами занялись оригами и изготовлением народной куклы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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