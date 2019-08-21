В аварийном доме в Псковской области нелегально прописали 9 граждан
В аварийном доме в одной из деревень Псковской области нелегально прописали 9 граждан. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в сети Интернет сотрудники по вопросам миграции обнаружили объявление, в котором желающим предлагали оформить фиктивную регистрацию в короткие сроки в обмен на денежное вознаграждение.
Правоохранительные органы выяснили, что дом для прописки находится в Псковской области. Полицейские отправились на место и обнаружили, что жить в постройке невозможно. В связи с этим регистрацию девятерых граждан признали поддельной.
КОНКРЕТНО
С начала 2019 года к уголовной ответственности за фиктивную регистрацию у себя граждан других стран привлекли 19 псковичей. Все они получили наказания разной степени. Меры применяются и к иностранцам. Например, их срок пребывания в стране могут сократить или аннулировать.
ИСТОЧНИК KP.RU