2019-08-21T14:37:50+03:00
Общество

Псковский губернатор: Соцсети - один из элементов нового формата работы

Глава региона рассказал, зачем требует от членов своей команды активно работать с пользователями социальных сетей
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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В Псковской области возросло количество обращений к властям через социальные сети.В Псковской области возросло количество обращений к властям через социальные сети.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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- Соцсети сегодня – это один из наиболее эффективных способов донесения информации и получения обратной связи. Естественно, я в своей работе стараюсь максимально использовать и этот инструмент , - убежден губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Об этом он заявил в интервью Псковскому агентству информации. По словам глава региона, руководители многих комитетов и управлений, главы районов, депутаты различного уровня тоже понимают это и прибегают к помощи соцсетей.

- Это существенно ускоряет решение точечных, а, порой, и системных вопросов, прохождение документов, позволяет точнее контролировать процессы и настраивать систему в целом, - сказал губернатор.

По его словам, работа с обращениям в социальных сетях — это дополнительная нагрузка, только главе администрации Пскова Александру Братчикову «набежало две тысячи обращений».

- Неуклонный рост числа обращений говорит не о том, что проблем стало больше, а о том, что люди видят: их вопросы не остаются без внимания, - добавил Михаил Ведерников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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