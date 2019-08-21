2019-08-21T14:50:59+03:00
Звезды

В труппе Псковского драмтеатра в новом сезоне появятся два новых актёра

Они уже получили роли в новой театральной постановке
Анна БЫСТРОВА
Поделиться:
Андрей Кузин - опытный актёр театра.Андрей Кузин - опытный актёр театра.
Изменить размер текста:

В составе актёрской труппы Псковского драмтеатра появятся два новых актёра. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, в коллектив театра вольются актриса из Ростова Ксения Соколова и актёр из Сахалинской области Андрей Кузин. О новых спектаклях театра ЗДЕСЬ.

До переезда во Псков Ксения Соколова играла в молодёжном театре. Как призналась молодая артистка, там ей доставалось играть принцесс и «сладких красивых девочек». Девушка отметила, что ждёт от работы в псковском театре более серьёзных и интересных ролей.

Ксения Соколова присоединилась к псковской труппе по приглашению главного режиссёра.

Ксения Соколова присоединилась к псковской труппе по приглашению главного режиссёра.

Второй «новичок» в псковском театре — Андрей Кузин. В 2014 году он удостоился звания «Заслуженного работника культуры Сахалинской области». Актёр уже играл на псковской сцене в феврале 2019. Совместно с коллегами из Сахалина на Пушкинском театральном фестивале он презентовал жителям города спектакль «Собачье сердце».

Читайте подробнее о НОВЫХ ПРАВИЛАХ ПОКУПКИ БИЛЕТА.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Псковичам рассказали, где можно отдохнуть на выходных
«Вторая волна» объектов Псковской области может быть включена в список ЮНЕСКО
Актёры Псковского академического театра драмы отпраздновали свадьбу
Губернатор Псковской области: Уходить с работы в 22 часа будем не скоро
Участникам Тура по новостройкам покажут 6 многоэтажных домов в Пскове
Водитель автобуса № 6 в Пскове за рулём сидит в соцсетях
Псковский губернатор рассказал о личном вкладе в разработку дизайна медали новорожденным
Псковский губернатор: Соцсети - один из элементов нового формата работы
«Немов-центр» планируют открыть на стадионе в Пскове
В аварийном доме в Псковской области нелегально прописали 9 граждан
Спектакли студенческого театра на проекте «Сезоны добра» в Пскове посетили зрители в возрасте от 3 до 90 лет
В рамках проекта «Сезоны добра. Равные - равным» в Пскове состоялись 12 спектаклей для пенсионеров и детей из интерната
При тушении пожара в Великих Луках обнаружили труп мужчины
В Печорском районе осудили преступную группу, которая перевозила вьетнамцев-нелегалов в Европу
В честь юбилея образования региона в Пскове пройдут концерты, бесплатные экскурсии и выставки
На летнюю подработку устроились 318 псковских подростков
Два невельчанина не смогли удержаться от кражи газового баллона и музыкального центра
Глава великолукского предприятия обманывал налоговые органы и задолжал 6 миллионов
За незаконную продажу алкоголя псковский бизнесмен может попасть под суд