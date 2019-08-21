В труппе Псковского драмтеатра в новом сезоне появятся два новых актёра

СЕГОДНЯ 14:50 2019-08-21T14:50:59+03:00

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В составе актёрской труппы Псковского драмтеатра появятся два новых актёра. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, в коллектив театра вольются актриса из Ростова Ксения Соколова и актёр из Сахалинской области Андрей Кузин. О новых спектаклях театра ЗДЕСЬ.

До переезда во Псков Ксения Соколова играла в молодёжном театре. Как призналась молодая артистка, там ей доставалось играть принцесс и «сладких красивых девочек». Девушка отметила, что ждёт от работы в псковском театре более серьёзных и интересных ролей.

Ксения Соколова присоединилась к псковской труппе по приглашению главного режиссёра.

Второй «новичок» в псковском театре — Андрей Кузин. В 2014 году он удостоился звания «Заслуженного работника культуры Сахалинской области». Актёр уже играл на псковской сцене в феврале 2019. Совместно с коллегами из Сахалина на Пушкинском театральном фестивале он презентовал жителям города спектакль «Собачье сердце».

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ИСТОЧНИК KP.RU