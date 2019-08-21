2019-08-21T15:33:02+03:00
Общество

Псковский губернатор рассказал о личном вкладе в разработку дизайна медали новорожденным

В регионе эту медаль получают дети, появившиеся на свет после 1 января 2019 года
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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Губернатор Псковской области корректировал дизайн медалей для новорождённых псковичей.Губернатор Псковской области корректировал дизайн медалей для новорождённых псковичей.Фото: Кристина БРАЖНИКОВА
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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников лично участвовал в разработке дизайна медали новорожденному.

- Мы очень трепетно подошли к дизайну медалей и открыток. Я лично несколько десятков раз корректировал проекты перед тем, как утвердил итоговый вариант, - рассказал он в интервью Псковскому агентству информации.

Глава региона уточнил, что подарочные сертификаты оказались «очень хорошей историей». Она уже получила обратную позитивную связь у жителей Псковской области. В проект было вложено огромное количество сил от его идеи до воплощения, а потому получать положительные отклики особенно приятно.

В настоящее время на сертификаты выделяется 40 млн рублей в год, это внебюджетные средства, в основном Фонда развития Псковской области св. княгини Ольги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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