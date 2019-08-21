Псковский губернатор рассказал о личном вкладе в разработку дизайна медали новорожденным
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников лично участвовал в разработке дизайна медали новорожденному.
- Мы очень трепетно подошли к дизайну медалей и открыток. Я лично несколько десятков раз корректировал проекты перед тем, как утвердил итоговый вариант, - рассказал он в интервью Псковскому агентству информации.
Глава региона уточнил, что подарочные сертификаты оказались «очень хорошей историей». Она уже получила обратную позитивную связь у жителей Псковской области. В проект было вложено огромное количество сил от его идеи до воплощения, а потому получать положительные отклики особенно приятно.
В настоящее время на сертификаты выделяется 40 млн рублей в год, это внебюджетные средства, в основном Фонда развития Псковской области св. княгини Ольги.
ИСТОЧНИК KP.RU