Водитель автобуса № 6 в Пскове за рулём сидит в соцсетях

СЕГОДНЯ 15:42 2019-08-21T15:42:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители обратили внимание на то, что водитель автобуса № 6 в Пскове за рулём пользуется телефоном. Пассажиры пожаловались на него в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Автор записи, который предпочёл скрыть своё имя, отмечает, что телефон не выходил из рук шофёра на протяжении всего маршрута. Очевидец приложил к жалобе видео, из которого видно, что водитель занят СМС-пепепиской.

Подписчики сообщества активно комментируют запись. Они отмечают, что действия водителя не соответствуют правилам дорожного движения и соответственно опасны для людей, находящихся в автобусе, а также и для других участников дорожного движения. Другие отмечают, что в таких случаях стоит не жаловаться в социальной сети, а использовать другие меры воздействия: сделать замечание, сообщить в компанию или позвонить на горячую линию ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU