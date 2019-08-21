Губернатор Псковской области: Уходить с работы в 22 часа будем не скоро

СЕГОДНЯ 16:14 2019-08-21T16:14:56+03:00

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Губернатор Псковской области заявил о завершении формирования своей команды. - Хочется успеть сделать как можно больше, чтобы люди смогли почувствовать реальные позитивные изменения на себе. Псковская область этого достойна и люди этого заслуживают, - заявил он в интервью Псковскому агентству информации.

Глава региона подчеркнул, что для этого применялись самые разные инструменты управления. - Действенных инструментов достаточно, вопрос в подходах к их использованию, - сказал он и уточнил, что одной из форм работы стал перевод администрации на режим работы «24/7» - 24 часа и семь дней в неделю.

Сложнее всего, по его словам, было бороться с формализмом и равнодушием сотрудников комитетов и управлений.

- Надеюсь, что в перспективе мы перейдем на нормальный режим работы, чтобы можно было уходить с работы хотя бы в 22.00, но в нашем случае это будет не скоро, - добавил он.

ИСТОЧНИК KP.RU