2019-08-21T16:37:51+03:00
Звезды

Актёры Псковского академического театра драмы отпраздновали свадьбу

Самое настоящее торжество прошло на днях
Анна БЫСТРОВА
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Актёры Псковского драмтеатра нашли любовь благодаря работе.Актёры Псковского драмтеатра нашли любовь благодаря работе.
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Актёры Псковского академического театра драмы отпраздновали свадьбу. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе Театрально-корнцертной дирекции Псковской области, Екатерина Красногирова и Лев Орешкин стали супруками официально, а не по сценарию театральной постановки.

Молодые люди начали работу в театральной труппе одновременно. Они прибыли в драмтеатр имени А.С. Пушкина в 2018 году. Влюблённые играли на одной сцене в спектаклях «Жанна» и «Чук и Гек».

КСТАТИ

За лето в псковском театре произошло множество важных изменений. Билеты на спектакли теперь продают по обновлённым правилам. А главный режиссёр драмтеатра обещает в грядущем сезоне множество интересных постановок с новыми актёрами из Ростова и Сахалинской области на сцене.

ИСТОЧНИК KP.RU

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