Активная молодёжь из Псковской области участвует в фестивале "Таврида-арт" в Крыму
21 августа состоялось яркое открытие грандиозного фестиваля "Таврида-арт" в Крыму. Как передаёт корреспондент "Комсомольской правды - Псков", всероссийскому образовательному форуму "Таврида" в этом году исполнилось пять лет, но фестиваль, квинтэссенция творческих лабораторий, пройдёт впервые.
Четыре тысячи участников из всех федеральных округов России заселились в восьми арт-кварталах в соответствии с направлением деятельности. Здесь собрались танцоры, певцы, художники, спортсмены, юмористы, волонтёры, фольклористы и актёры.
Делегация из Псковской области приехала на территорию арт-кластера в Судаке 20 августа. Наш регион представляют волонтёры культуры, руководители и активные участники НКО, певец и скульптор.
23 августа фестиваль откроет двери для гостей. Регистрацию закрыли на 45-ой тысяче заявок от активных и творческих россиян.
ИСТОЧНИК KP.RU