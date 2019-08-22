Активная молодёжь из Псковской области участвует в фестивале "Таврида-арт" в Крыму

СЕГОДНЯ 09:29 2019-08-22T09:29:35+03:00

Организаторы фестиваля считают, что атмосферу праздника создают сами участники мероприятия. Фото: Елизавета Славятинская

Четыре тысячи участников и сорок пять тысяч зрителей соберёт фестиваль

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21 августа состоялось яркое открытие грандиозного фестиваля "Таврида-арт" в Крыму. Как передаёт корреспондент "Комсомольской правды - Псков", всероссийскому образовательному форуму "Таврида" в этом году исполнилось пять лет, но фестиваль, квинтэссенция творческих лабораторий, пройдёт впервые.

Четыре тысячи участников из всех федеральных округов России заселились в восьми арт-кварталах в соответствии с направлением деятельности. Здесь собрались танцоры, певцы, художники, спортсмены, юмористы, волонтёры, фольклористы и актёры.

Делегация из Псковской области приехала на территорию арт-кластера в Судаке 20 августа. Наш регион представляют волонтёры культуры, руководители и активные участники НКО, певец и скульптор.

23 августа фестиваль откроет двери для гостей. Регистрацию закрыли на 45-ой тысяче заявок от активных и творческих россиян.

ИСТОЧНИК KP.RU