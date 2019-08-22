2019-08-22T09:54:13+03:00
Общество

Псковские депутаты побывали в муниципальных банях города

Они отметили, что предприятиям требуется модернизация
Анна БЫСТРОВА
Поделиться:
Большие площади предприятий не используются по назначению.Большие площади предприятий не используются по назначению.
Изменить размер текста:

Восемь депутатов Псковской городской Думы побывали в муниципальных банях города. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации города Пскова, вместе с и.п. главы города Пскова Еленой Полонской 21 августа они осмотрели предприятия и пообщались с их сотрудниками.

В первую очередь депутаты осмотрели баню №5 на улице Конной. Они отметили, что это самый большой объект в городе. Благодаря снижению тарифов баню на Завеличье посещают свыше 100 тысяч человек ежегодно. Побывали депутаты и в здании бани на Советской, которая обслуживает большое количество льготных категорий граждан. Сотрудники предприятия рассказали, что большую долю расходов занимает оплата услуг электроэнергии, так как учреждение топится не дровами. В связи с этим баня является убыточной и нуждается в переоснащении.

Депутаты осмотрели три бани в Пскове.

Депутаты осмотрели три бани в Пскове.

Депутаты также отметили, что большинству бань Пскова требуется модернизация и капремонт, так как люди стали забывать про эти предприятия. В настоящее время не используется более 600 квадратных метров площадей этих объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Псковской области разыскивают девочку-подростка, которая сбежала в Европу
Около 400 литров опасного алкоголя без лицензии изъяли псковские полицейские
В Псковской области все школы и детсады допустили к новому учебному году
В ДТП с участием туристического автобуса «Псков-Москва» пострадали 8 человек
Глава Псковской области поздравил жителей региона с Днём российского флага
Прокуратура Палкинского района потребовала очистить автодорогу от травы и кустов
Дворянский дом 17 века в Пскове продали за 4,5 миллиона рублей
Активная молодёжь из Псковской области участвует в фестивале "Таврида-арт" в Крыму
Псковичам рассказали, где можно отдохнуть на выходных
«Вторая волна» объектов Псковской области может быть включена в список ЮНЕСКО
Актёры Псковского академического театра драмы отпраздновали свадьбу
Губернатор Псковской области: Уходить с работы в 22 часа будем не скоро
Участникам Тура по новостройкам покажут 6 многоэтажных домов в Пскове
Водитель автобуса № 6 в Пскове за рулём сидит в соцсетях
Псковский губернатор рассказал о личном вкладе в разработку дизайна медали новорожденным
В труппе Псковского драмтеатра в новом сезоне появятся два новых актёра
Псковский губернатор: Соцсети - один из элементов нового формата работы
«Немов-центр» планируют открыть на стадионе в Пскове
В аварийном доме в Псковской области нелегально прописали 9 граждан
Спектакли студенческого театра на проекте «Сезоны добра» в Пскове посетили зрители в возрасте от 3 до 90 лет
В рамках проекта «Сезоны добра. Равные - равным» в Пскове состоялись 12 спектаклей для пенсионеров и детей из интерната
При тушении пожара в Великих Луках обнаружили труп мужчины
В Печорском районе осудили преступную группу, которая перевозила вьетнамцев-нелегалов в Европу
В честь юбилея образования региона в Пскове пройдут концерты, бесплатные экскурсии и выставки
На летнюю подработку устроились 318 псковских подростков
Два невельчанина не смогли удержаться от кражи газового баллона и музыкального центра
Глава великолукского предприятия обманывал налоговые органы и задолжал 6 миллионов
За незаконную продажу алкоголя псковский бизнесмен может попасть под суд