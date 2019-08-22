Псковские депутаты побывали в муниципальных банях города

СЕГОДНЯ 09:54 2019-08-22T09:54:13+03:00

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Восемь депутатов Псковской городской Думы побывали в муниципальных банях города. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации города Пскова, вместе с и.п. главы города Пскова Еленой Полонской 21 августа они осмотрели предприятия и пообщались с их сотрудниками.

В первую очередь депутаты осмотрели баню №5 на улице Конной. Они отметили, что это самый большой объект в городе. Благодаря снижению тарифов баню на Завеличье посещают свыше 100 тысяч человек ежегодно. Побывали депутаты и в здании бани на Советской, которая обслуживает большое количество льготных категорий граждан. Сотрудники предприятия рассказали, что большую долю расходов занимает оплата услуг электроэнергии, так как учреждение топится не дровами. В связи с этим баня является убыточной и нуждается в переоснащении.

Депутаты осмотрели три бани в Пскове.

Депутаты также отметили, что большинству бань Пскова требуется модернизация и капремонт, так как люди стали забывать про эти предприятия. В настоящее время не используется более 600 квадратных метров площадей этих объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU