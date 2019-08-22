Дворянский дом 17 века в Пскове продали за 4,5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 10:21 2019-08-22T10:21:13+03:00

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Дом представителя дворянского рода, находящийся на территории Пскова, продали за 4,5 миллиона рублей. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в комитете по управлению государственным имуществом Псковской области, двухэтажное здание 17-го века общей площадью 900 квадратных метров вместе с участком вокруг него купили во время торгов 21 августа.

Ранее «Дом представителя дворянства» на Советской, 52а уже являлся объектом торгов в 2017 году. Однако покупка его так и не состоялась.

КОНКРЕТНО

Здание представляет собой памятник архитектуры, входящий в комплекс Романовой горки. После Революции особняк занимал суд, затем его использовали как студенческое общежитие. После этого внутри располагалась Псковская областная филармония. В 2016 году здание начало рушиться. У него обвалилась часть стены.

ИСТОЧНИК KP.RU