2019-08-22T10:21:13+03:00
Звезды

Дворянский дом 17 века в Пскове продали за 4,5 миллиона рублей

Торги признаны состоявшимися
Анна БЫСТРОВА
Поделиться:
Фото: nathalie-zh.livejournal.com. Памятник архитектуры продали на торгах.Фото: nathalie-zh.livejournal.com. Памятник архитектуры продали на торгах.
Изменить размер текста:

Дом представителя дворянского рода, находящийся на территории Пскова, продали за 4,5 миллиона рублей. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в комитете по управлению государственным имуществом Псковской области, двухэтажное здание 17-го века общей площадью 900 квадратных метров вместе с участком вокруг него купили во время торгов 21 августа.

Ранее «Дом представителя дворянства» на Советской, 52а уже являлся объектом торгов в 2017 году. Однако покупка его так и не состоялась.

КОНКРЕТНО

Здание представляет собой памятник архитектуры, входящий в комплекс Романовой горки. После Революции особняк занимал суд, затем его использовали как студенческое общежитие. После этого внутри располагалась Псковская областная филармония. В 2016 году здание начало рушиться. У него обвалилась часть стены.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В псковском Доме офицеров произошло возгорание
Исторический праздник «Воевода Шуйский» вновь соберёт псковичей в сентябре
Росгвардейцы из Опочки задержали 50-летнего хулигана
Пять населённых пунктов Псковской области получат новые лесопатрульные комплексы
По вине нетрезвого водителя автобус из Псковской области оказался в кювете
В Псковской области разыскивают девочку-подростка, которая сбежала в Европу
Около 400 литров опасного алкоголя без лицензии изъяли псковские полицейские
В Псковской области все школы и детсады допустили к новому учебному году
В ДТП с участием туристического автобуса «Псков-Москва» пострадали 8 человек
Глава Псковской области поздравил жителей региона с Днём российского флага
Прокуратура Палкинского района потребовала очистить автодорогу от травы и кустов
Псковские депутаты побывали в муниципальных банях города
Активная молодёжь из Псковской области участвует в фестивале "Таврида-арт" в Крыму