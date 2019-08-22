Прокуратура Палкинского района потребовала очистить автодорогу от травы и кустов
Прокуратура Палкинского района псковской области потребовала очистить автомобильную дорогу «Раихино-Лисихино» от травы и зарослей кустарника. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Псковской области, в правоохранительные органы с просьбой о помощи обратился местный житель.
Мужчина рассказал, что на районной автодороге на пути между двумя малыми населёнными пунктами растут кустарники и трава. Местный житель также заявил, что буйная растительность затрудняет видимость и ставит под вопрос безопасность дорожного движения. Рискуют и водители, и пешеходы.
Сотрудники прокуратуры и служащие ГИБДД города Печоры осмотрели участок дороги. И направили главе района требование устранить нарушения. В правоохранительных органах заверили, что проконтролируют исполнение предписания.
ИСТОЧНИК KP.RU