Прокуратура Палкинского района потребовала очистить автодорогу от травы и кустов

СЕГОДНЯ 10:36 2019-08-22T10:36:27+03:00

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Прокуратура Палкинского района псковской области потребовала очистить автомобильную дорогу «Раихино-Лисихино» от травы и зарослей кустарника. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Псковской области, в правоохранительные органы с просьбой о помощи обратился местный житель.

Мужчина рассказал, что на районной автодороге на пути между двумя малыми населёнными пунктами растут кустарники и трава. Местный житель также заявил, что буйная растительность затрудняет видимость и ставит под вопрос безопасность дорожного движения. Рискуют и водители, и пешеходы.

Сотрудники прокуратуры и служащие ГИБДД города Печоры осмотрели участок дороги. И направили главе района требование устранить нарушения. В правоохранительных органах заверили, что проконтролируют исполнение предписания.

ИСТОЧНИК KP.RU