Глава Псковской области поздравил жителей региона с Днём российского флага
Глава Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Днём российского флага. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, губернатор отметил, что с 1991 года этот символ государства вдохновляет на новые свершения все народы России.
Михаил Ведерников подчеркнул, что флаг России помогает гражданам помнить о подвигах во имя родной страны. Поэтому для Псковской области этот праздник особенный. Это связано с тем, что псковичи во все времена защищали границы России.
- Сохранение традиций, уважение государственных символов, преемственность поколений, готовность к созидательному труду, стремление к миру и благополучию — это те качества, которые во все времена позволяли нашему народу выдерживать любые испытания, - заключил глава региона и пожелал псковичам благополучия и здоровья.
ИСТОЧНИК KP.RU