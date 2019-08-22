2019-08-22T10:52:48+03:00
Общество

Глава Псковской области поздравил жителей региона с Днём российского флага

Михаил Ведерников рассказал, почему для Псковской области этот праздник особенный
Анна БЫСТРОВА
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Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днём государственного флага РФ.Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днём государственного флага РФ.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Глава Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Днём российского флага. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, губернатор отметил, что с 1991 года этот символ государства вдохновляет на новые свершения все народы России.

Михаил Ведерников подчеркнул, что флаг России помогает гражданам помнить о подвигах во имя родной страны. Поэтому для Псковской области этот праздник особенный. Это связано с тем, что псковичи во все времена защищали границы России.

- Сохранение традиций, уважение государственных символов, преемственность поколений, готовность к созидательному труду, стремление к миру и благополучию — это те качества, которые во все времена позволяли нашему народу выдерживать любые испытания, - заключил глава региона и пожелал псковичам благополучия и здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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